Ilrestodelcarlino.it - In scena ‘Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parte sabato a Galeata, alle 21,15, la stagione di prosa al Teatro comunale Zampighi promossa dal Comune e curata dalla DireFare sas condella compagnia Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, sopravvissuti all’Inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere dei saltimbanco, ma giunge, inaspettata, l’occasione per riscattarsi. Recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e. Si assiste dunque ad una originale "prova aperta", dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. "Tra commedia dell’arte, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico chiamato a volte a dare una mano sul palcoscenico – scrivono i curatori – si ride dal primo all’ultimo minuto in questo allestimento rutilante e rocambolesco nella Venezia del 1754 in subbuglio per la notizia che Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima.