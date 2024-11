News.robadadonne.it - Il report sull’applicazione del diritto all’aborto non è pronto. È la prima volta in 46 anni

Da oltre nove mesi si attende la pubblicazione delufficiale del Ministero della Salute che fotografa l’applicazione della Legge 194 per l’anno 2022. È unche è stato presentato ogni anno, negli ultimi 46, dall’entrata in vigore della legge.La deputata Gilda Sportiello (M5S), insieme all’attivista Federica Di Martino del progetto “IVG, ho abortito e sto benissimo”, ha presentato più interrogazioni parlamentari per sollecitare il Ministero a giustificare questo ritardo, ma solo l’8 novembre ha ricevuto una risposta: i dati del 2022 non sono disponibili, e si resta fermi a quelli del 2021.“Sono 46che la relazione viene presentata. La relazione sull’attuazione della 194. 46e mai, mai, in 46, neanche negli80 e 90, mai si è registrato un ritardo simile.