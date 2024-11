Gamberorosso.it - Identità contro l'omologazione: ecco tutti i premi speciali della guida Pasticceri e Pasticcerie di Gambero Rosso

Il 2024 è stato, non senza voci critiche, l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini: li abbiamo visti protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna. In un mondo così interconnesso, le tendenze – non importa da dove arrivino - viaggiano veloci e dettano il palinsesto dei dolci sui banconi. È l’evoluzionea - come gli altri ramiristorazione - soggetta al rincorrersi dei trend, ma sensibile forse più degli altri a questi cambiamenti.La personalità prima di tuttoSe è vero che la prima impressione è quella di un’generale, vale però la pena porre l’accento sulle occasioni che il trend porta con sé, laddove sia spunto per esprimere la propria firma. Come? Magari giocando con ingredienti o ispirandosi al territorio.