I Cau funzionano ma vanno migliorati

Vorrei raccontare l'odissea di mia figlia per un sospetto morbillo. In prima battuta, da bravi cittadini che non intasano il Pronto soccorso dell'ospedale, siamo andati al Cau (3 ore circa di attesa) dove ci hanno mandato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Il triage (codice azzurro) è stato fatto alle 19.30 di sabato 9 /11, la prima visita alle 6,30 con sospetto morbillo appunto. Alle 8,30 prelievo e poi l'attesa. Trattati non sempre con cortesia tra Cau e Pronto soccorso abbiamo totalizzato 19 ore di attesa. Un record da denuncia. Roberta Bigi Risponde Beppe Boni Il nodo delle lunghe ore di attesa nei Pronto soccorso non è del tutto risolto. Poi, certo, dipende da caso a caso, dal momento, dalle giornate più o meno caotiche, ma il problema di accoglienza da rendere sempre accettabile rimane.