Hercules | il live action cambia titolo e sarà dal punto di vista di Ade

: ildaldidi AdeSebbene non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, un nuovo rumor sostiene che il filmdidella Disneyora raccontato daldidel malvagio Ade. Questo cambio di prospettiva presuppone anche un cambio di!Dopo insistenti voci, abbiamo finalmente avuto la conferma che la Disney stava ufficialmente procedendo con un remakedil’anno scorso, con il regista di Aladdin Guy Ritchie pronto a dirigere il progetto e i registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo a bordo come produttori.A parte alcune voci sul casting, gli aggiornamenti sono stati pochi e sporadici da allora e stiamo ancora aspettando di scoprire quali attori daranno vita ai personaggi principali.