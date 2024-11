Gaeta.it - Festività di Capodanno tra dimore storiche e mercatini di Natale in Veneto

Facebook WhatsAppTwitter La stagione delleinoffre un’infinità di opportunità per coloro che cercano momenti di relax e atmosfere incantate. Ville, castelli suggestivi e palazzi d’epoca accolgono visitatori per vivere la magia dele del. ‘Ville Castelli’ propone soggiorni esclusivi, cenoni di gala e numerosi eventi per intrattenere grandi e piccini. In questo contesto si inseriscono anche idi, presenti nei centri storici di città come Verona, Padova e Vicenza, creando un’offerta turistica ricca e variegata.Soggiorni da fiaba tra eleganza e tradizioneLedelsi trasformano in veri e propri rifugi per gli amanti del relax e del benessere. Villa dei Cedri, ad esempio, offre coccole nel suo centro benessere, dove gli ospiti possono immergersi in una vasca idromassaggio con acqua termale direttamente in camera.