Ilrestodelcarlino.it - Ex Farmografica, la protesta è un funerale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è svolta ieri pomeriggio la manifestazione, nella forma di corteo funebre con bara di cartone e tono dimesso, per riportare l’attenzione e cercare una soluzione per i 79 dipendenti che, dopo la chiusura delladi Cervia, vedono ora in via di sgretolamento la soluzione alla quale si era arrivati con Focaccia. Presenti anche Saverio Monno della Slc Cgil Ravenna, Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel Cisl Emilia-Romagna. È stata quindi la celebrazione di undi una azienda che non è riuscita a trovare risposte adeguate mentre la richiesta principale è che l’azienda che si è assunta l’impegno di salvare le 79 famiglie continui nel progetto cercando una nuova soluzione. 79 famiglie che vivranno un altro Natale nell’incertezza e nella sofferenza.