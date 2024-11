Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni puntata di stasera, 14 novembre, su Canale 5: Kemal denuncia Zeynep, la ragazza in pericolo di vita

Torna l’appuntamento con la soap turca. Dopo aver abbandonato il consueto spazio pomeridiano nel palinsesto di5, la serie tv si ripresenta in veste serale oggi – giovedì 14– con tre episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:30 circa. Cosa accadrà nelle puntate di? Scopriamolo insieme.14alla poliziaSoydere contatta le autorità per far arrestare, ma nel corso della conversazione capisce che forse sua sorella non sta mentendo: potrebbe non essere stata lei ad uccidere Ozan, anche se ha cercato di soffocarlo!Intanto le indagini sull’ipotetico omicidio di Ozan vanno avanti, e Hakan si reca a casa di Vildan per farle firmare l’autorizzazione all’autopsia, dopo aver già ottenuto il consenso di Nihan.