Ciambellone di zucca tutto nel frullatore | velocissimo e senza sporcare!

Ildinelsi prepara in un batter di ciglia ed è spettacolare.Ha una consistenza soffice, ariosa, profumata all’arancia e per ottenere questa meraviglia non dovremo fare altro che inserire tutti gli ingredienti nel nostro robot da cucina, seguendo un ordine preciso e lasciarlo lavorare al posto nostro. Non sporcheremo neppure la spianatoia, nessuno schizzo dovuto all’utilizzo delle fruste elettriche (a me capita sempre!).resterò immacolato!Una volta realizzato il nostro impasto, non dovremo fare altro che riversarlo nella tortiera e cuocerlo.Quando si sarà raffreddato completamente, condividiamolo con i più piccoli: è sano, genuino, non contiene burro, ma è tanto, tanto buono. perfetto per la merenda di oggi o la colazione di domani!dinel: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:280 gr di(già pulita)90 gr di burro fuso ma freddo3 uova175 gr di zucchero250 gr di farina 001 bustina di lievito per dolci1 arancia Bio, solo la scorza grattugiatazucchero a velo per decorare.