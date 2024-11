Thesocialpost.it - Campione di enduro ferito mentre si allena: “Hanno teso un cavo per uccidermi”

Un sottiled’acciaio, invisibile ma letale,tra due alberi. Un motociclista, esperto di, sisu una pista e viene catapultato dalla sua moto. Le immagini, scioccanti, diffuse sui social per mostrare le sue ferite, testimoniano un atto criminale che, per un miracolo, non si è trasformato in tragedia.Tadeusz Blazusiak, 41 anni, atleta polacco con un curriculum di successi nel trial e nell’cross, ha rischiato di perdere la vita l’11 novembre scorsosiva in un bosco del suo paese. Ha condiviso la sua esperienza in un post su Facebook e Instagram, dove ha dichiarato: “Desidero avvisare la comunità off-road che esistono persone così disturbate da voler ferire deliberatamente gli altri, solo per il loro disprezzo verso le moto. L’11 novembre,percorrevo un sentiero, sono rimasto intrappolato in unda qualcuno con intenzioni maligne.