Buone notizie per Inzaghi | Carlos Augusto pronto al rientro

Ci sonoincoraggianti per Simonein vista della ripresa del campionato, che avverrà dopo la pausa per le partite delle nazionali. L’Inter, infatti, sabato 23 novembre affronterà il Verona allo stadio Bentegodi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe contare sul ritorno in squadra di. Il terzino brasiliano, che ha dovuto saltare le ultime cinque partite ufficiali a causa di un infortunio muscolare alla coscia, sta finalmente recuperando e dovrebbe essereper tornare a disposizione diproprio per quella data.scalpita: il brasiliano giàper il Verona?Ildirappresenterebbe una notizia fondamentale per il tecnico nerazzurro, che ha dovuto fare a meno del giocatore per diverse settimane. La sua assenza ha ridotto le opzioni a disposizione per le rotazioni in difesa, ma con il suo ritornopotrà contare su una maggiore varietà di soluzioni per gestire al meglio le sfide che attendono l’Inter nei prossimi mesi.