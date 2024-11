BJK Cup 2024 Garbin | Orgogliosa della mia squadra sono tutte in gran forma

Leggi su Sportface.it

“Siamo molto fiere di essere ancora qui in un evento cosìde a noi tanto caro. L’anno scorso è stata dura in finale, ma abbiamo avuto modo di trascorrere molto tempo insieme e questa è una competizione che ci piace molto, è la più importante che ci sia nel tennis a squadre.miae siamoqui inper fare il nostro esordio nella competizione“. La capitana azzurra Tathianasi è presentata così in vista del debutto a Malaga dell’Italia nelle FinalsBillie Jean King Cup, fissato per sabato mattina alle ore 10.00 contro il Giappone. L’ex numero 22 Wta ha aggiunto: “Questo gruppo ha compiuto un lungo viaggio dimostrando resilienza e coraggio, e per questofiera di loro. Le conosco si da quando erano piccole, so quanto sia stata dura per loro e conosco le loro carriere e posso dirmi felice per come siano diventate, sia come giocatrici che come persone“.