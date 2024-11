.com - Automobilismo, debutta la 1000 Miglia Experience China, il via da Guangzhou

Leggi su .com

(Adnkronos) –è pronta all’esordio nel paese del dragone: mancano ormai poche ore al via della prima edizione della, l’evento targato Freccia Rossa in licenza alla Federation Classic Carche nei prossimi giorni porterà ilStyle nella provincia di Guandong, nella Cina Meridionale. L’esposizione statica nella Tianhui Plaza di Guangzohu delle 65 vetture iscritte alla gara ha regalato un’inedita preview al numeroso pubblico che ogni giorno attraversa questo punto nevralgico della città: 6 le differenti categorie in cui sono state suddivise le auto, dai capolavori di design elegibili per la Corsa più bella del mondo della ClasseEra (1927-1957) fino a quelli della PostEra (che comprende i veicoli costruiti dopo il 1958).