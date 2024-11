Lanotiziagiornale.it - Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari a Milano

pere aldal. È l’accusa nei confronti di 47 persone a carico delle quali sono scattate altrettantepersonali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro, ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Su richiesta degli Uffici die Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diha infatti emesso i provvedimenti restrittivi – 34 in carcere 9 agli arresti domiciliari e 4interdittive. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, diperall’evasione dell’Iva intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e aldei relativi profitti.