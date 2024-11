Ardea tentano il furto in uno studio commercialista | ladri messi in fuga dall’allarme

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 novembre 2024 – Tentatonella notte ad, tra il 12 e il 13 novembre, ignoti si sono introdotti in unocommercialistico, arrampicandosi sulla pensilina sottostante per poi passare dal balcone e scassinare la finestra. Fortunatamente è scattato subito l’allarme che, sprigionando fumo, ha messo ini malfattori.La titolare dello, ed ex consigliera comunale, dott.ssa Anna Maria Tarantina, insieme al marito sono riusciti a chiamare il 112 di Anzio. La stessa ex consigliera ha commentato: “è abbandonata a se stessa dove la percezione di sicurezza è sotto zero. Non è possibile che nella centralissima Frazione di Tor San Lorenzo di, non si vedono mai passare controlli. Siamo preda di malviventi, e non dimentichiamoci che proprio una mesata fa di rimpetto al mio balcone – prosegue la Tarantino – è stato scassinato un negozio di abbigliamento di primarie marche di profumi pregiati”.