Ilrestodelcarlino.it - Appello dell’ippica al sottosegretario D’Eramo: "Servono aiuti"

Ilal Ministero dell’Agricoltura Luigi(Lega) ha visitato ieri mattina il complesso dell’ippodromo di Cesena dimostrando grande apprezzamento per le strutture che rendono davvero unico l’impianto collocato nel cuore della città che la recente classificazione predisposta dal Ministero mette ai primi posti della graduatoria nazionale. L’onorevoleè stato accolto da Giampiero Carozza, presidente di Cesena Horse Center; nel corso della visita il direttore generale di Hippogroup Cesenate Marco Fabio Rondoni ha illustrate le difficoltà del post alluvione e i tanti danni subiti, e la mancanza di sostegni che ancora non permette il completo ripristino di tutte le attività. L’ulteriore ennesimo taglio previsto dalla legge di bilancio 2025 per il comparto rende ancor più problematico uscire dalla situazione venutasi a creare.