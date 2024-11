Lanazione.it - Alia studia la nuova convenzione. Ma i tempi non sono ancora certi

Leggi su Lanazione.it

Cambia il mondo, cambiano le leggi, cambiano i regolamenti. Lafraed Emmaus è in fase di stesura, verrà condivisa con Ato Toscana Centro e sarà operativa non solo per Emmaus ma anche per tutte le onlus, presenti nei territori gestiti dache hanno come missione il prolungamento della "vita" dei beni durevoli, dagli arredi, alle biciclette, ai vestiti, ai libri, agli elettrodomestici. Ladovrà naturalmente rispettare l’insieme delle normative di settore e prevederà, fra le altre cose, che il materiale di cui liberarsi venga esposto in modo differenziato. Quindi, per esemplificare, Emmaus e le altre onlus dovranno esporre fuori dalle proprie sedi il materiale che non riescono a vendere in modo separato per tipologia: legno, metallo, elettrodomestici, plastica, carta, vetro, eccetera.