Adriano | Moratti voleva mandarmi in un ospedale psichiatrico stavo per picchiare Branca

(Adnkronos) –“La mia più grande paura”. Il titolo dell’autobiografia di, ex attaccante dell’Inter nel primo decennio degli anni Duemila, è emblematico. Nel suo libro, l’Imperatore ha raccontato tanti retroscena sulla sua avventura in nerazzurro. Dalla depressione ai problemi con l’alcol, passando per diversi momenti delicati della vita privata. “Tornavo a casa e trovavo un motivo per bere. O perché c’erano i miei amici, o perché non volevo stare in silenzio, pensare a stron., o dormire. Mi sdraiavo in un angolo senza nemmeno riuscire a sognare. Molte persone usano il calcio come valvola di sfogo, io avevo bisogno di una via di fuga”. Uno dei momenti più toccanti dell’autobiografia disi lega alla scomparsa del padre e alla depressione, un problema che l’Inter provò ad affrontare anche con l’intervento dell’allora presidente: “Mi hanno detto: “Adri, prima di tutto vogliamo dirti una cosa.