Trump e il terzo mandato. Ecco come potrebbe ottenerlo

Leggi su Open.online

Nel suo discorso appena atterrato a Washington per riprendere contatto con le istituzioni americane e con il presidente uscente Joe Biden, il presidente eletto Donaldha scherzato esplicitamente sulla possibilità di correre per un. Al momento a tarpare le ali alla suggestione del tycoon c’è il 22esimo emendamento della costituzione americana che impedisce a chiunque sia stato presidente per almeno due anni di tornare ad esserlo più di una volta. In che modo Donaldscavalcare il divieto? Quanto è concreta la possibilità di vedere una terza presidenza? Il 22esimo emendamento e il limite di due mandati negli Usariporta la testata statunitense Vox, citando Michael McConnell, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Stanford, annullare un emendamento costituzionale richiede un consenso schiacciante da parte del Congresso e degli Stati.