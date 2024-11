Movieplayer.it - The Last of Us 2, Peacemaker 2: Max svela le nuove date di uscita

Ecco gli aggiornamento sull'di due delle serie HBO più attese, entrambe giunte alla seconda stagione. Max ha rivelato nuovi dettagli sull'della stagione 2 di due delle serie più attese, Theof Us e. L'atteso seguito della serie ispirata al popolare videogame uscirà nella primavera del 2025, mentre per vedere leavventure deldi John Cena dovremo attendere fino ad agosto 2025, circa un mese dopo l'di Superman. Casey Bloys, CEO e presidente di HBO e Max Content, ha fatto l'annuncio martedì durante la presentazione della programmazione 2025 ai giornalisti. In precedenza, era stato annunciato che le due serie sarebbero arrivate, probabilmente, nella prima metà del 2025 senza fornire ulteriori .