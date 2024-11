.com - Sky Black Friday: l’offerta imperdibile su TV e Cinema

Offerta Sky2024: TV,e WiFi Ultraveloce a prezzo scontato per 18 mesi se attivi entro il 2 dicembre 2024.Con la fibra 100% e il modem Sky Wifi Hub incluso,è ottimizzata per lo streaming di Sky e Netflix, offrendo serie, show e documentari senza interruzioni. Attiva offerta SkySky: WiFi, TV e sport in offerta a 35,80€ invece di 81,80€Skyfino al 2 dicembreSky lancia la suaofferta2024, combinando Sky TV, Skye connessione Sky WiFi ad alta velocità.Con un prezzo promozionale di 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 68,90€, gli utenti potranno accedere a una serie TV internazionale, film in anteprima e al WiFi ultraveloce di Sky.include, senza costi aggiuntivi, Paramount+ e l’app Sky Go per visualizzare i contenuti ovunque.