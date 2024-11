Ilveggente.it - Sinner l’ha fatta grossa: ceffoni a Lautaro e Kvaratskhelia

Capolavoro Jannikfatto per davvero.Non lo diciamo mica noi, che Jannikha scombinato il mondo dello sport e ridato lustro al tennis italiano. Un’opera che avevano già iniziato Fabio Fognini e Matteo Berrettini, per la verità, ma alla quale il campione altoatesino ha dato seguito nel modo migliore che conosceva: giocando con grande continuità e vincendo, più o meno, tutto quello che c’era da vincere.(LaPresse) – Ilveggente.itLa sua cavalcata, oltretutto, è appena cominciata. Non è trascorso neanche un anno da quando il fenomeno di San Candido ha vinto il suo primo Slam, così come è al primo posto della classifica mondiale solo da una manciata di mesi. Il meglio deve ancora venire, dunque, ragion per cui ci sono buoni motivi per pensare che questo non è stato che un minuscolo assaggio.