Sport.quotidiano.net - Sfortunata l’esperienza in bianconero. L’Ascoli ritrova Stellone sulla sua strada

davanti l’ex Roberto. A distanza di qualche stagione il Picchio, venerdì sera nel confronto in casa della Vis Pesaro (avvio alle 20.30), sarà chiamato a sfidare la formazione guidata dal tecnico romano che ad oggi continua a restare una delle sorprese positive del campionato. Nell’ultimo turno andato in scena i biancorossi sono scivolati contro la Pianese in un match indubbiamente contraddistinto da qualche episodio finito per pesare sul risultato finale. Al contrario del momento nero che gli uomini guidati da Di Carlo non sono ancora riusciti a mettersi alle spalle, in casa Vis invece si respira ottimismo per una prima parte del cammino che sta vedendo la squadra viaggiare a buon ritmo nelle zone di medio-alta classifica. Il prossimo avversariodel Picchio è proprio tra le mura amiche che ad oggi ha ottenuto un ottimo rendimento con la bellezza di ben 14 punti in 7 gare.