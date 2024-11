Ilgiorno.it - Serata a Codogno per parlare di prevenzione e diagnosi precoce

L’Asst di Lodi incontrerà, venerdì alle 21 in Sala Santelli, la popolazione didurante una, patrocinata dal Comune, finalizzata a promuovere l’informazione, lae ladelle malattie oncologiche parlando di screening. "Gli screening sono una semplice e sana abitudine. Laè fondamentale per intervenire in modo tempestivo ed efficace su una neoplasia, quella dei tumori al seno, al colon retto e alla cervice uterina. Ma anche prevenire la contrazione dell’epatite B e C attraverso una semplice vaccinazione" sottolineano i promotori. L’ingresso è libero e senza prenotazione. Contestualmente i presenti potranno prenotare direttamente gli screening attraverso la collaborazione dell’SC Medicina Preventiva di Comunità - Screening di ATS Milano.