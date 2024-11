Gaeta.it - Sequestro probatorio per l’ente del gas di Gorizia: indagini su condotte in cemento amianto

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine hanno eseguito unche ha coinvoltoresponsabile della distribuzione del gas a. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di, riguarda specificamente un cantiere impegnato nel progetto di sostituzione dellein, materiali ormai obsoleti e dannosi. Questo intervento si inserisce nel contesto di una crescente attenzione verso la salute pubblica e la sicurezza ambientale, specialmente riguardo a sostanze pericolose.Ledel Nucleo Operativo EcologicoLedai carabinieri del NOE hanno avuto inizio a marzo e si sono concentrate sulla modalità di gestione dellein. In base agli accertamenti svolti, è emerso chegestore non ha seguito le normative vigenti in materia di rifiuti speciali.