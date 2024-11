Ilrestodelcarlino.it - Scuole Muratori, temperature folli: "In tante aule fa troppo freddo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Esplodono le polemiche a Vignola per diversedellemedieal, e alcune al contrariocalde. Nello specifico, sono particolarmente ’frizzanti’ le chat dei genitori, ma non mancano polemiche anche sul fronte politico. L’amministrazione promette invece già oggi un intervento. Ma andiamo con ordine. I fatti parlano di diverseale altrettanti genitori preoccupati per le condizioni in cui i loro figli devono rimanere nelle classi. Ci sono poi eccezioni, dove gli ambienti sono eccessivamente surriscaldati. Attaccano quindi le opposizioni, con il consigliere Simone Pelloni che dichiara: "Si è ripresentato un problema analogo allo scorso anno, che evidentemente l’amministrazione comunale non è stata in grado di risolvere". All’attacco anche il consigliere Angelo Pasini, che rileva: "Quanto sta succedendo è il flop dell’assessorato alla Manutenzione della città e del patrimonio, istituito proprio dalla sindaca in questa consiliatura.