Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia quando verranno svelati i big in gara

Ora ci siamo: habemus datam. Nei giorni in cui si vivono le fasi calde diGiovani 2024 (con tanto di primi semifinalisti già decretati), il Festival dei big inizia a prendere forma. Dopo la conferma di Alessandro Cattelan come co-conduttore,ha iniziato a rivelare qualche dettaglio dello show che animerà il teatro Ariston. In questa edizione la kermesse ligure si allineerà ai competitor (‘Amici’ e ‘XFactor’) strizzando un occhio ai giovani e uno alla tradizione. Torna infatti alafra le ‘Nuove proposte’, (che saranno i quattro finalisti diGiovani innel festival di febbraio) come categoria a sé, con la proclamazione del vincitore il venerdì sera.scopriremo gli artisti inOgni anno però, più che per le novità di format, la grande attesa è per scoprire i nomi degli artisti che da martedì 11 a sabato 15 febbraio animeranno il palco dell’Ariston.