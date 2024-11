Lettera43.it - Roma, cosa è successo alla 22enne siciliana morta dopo una rinoplastica

LaAgata Margaret Spada, originaria di Lentini in provincia di Siracusa, si era recata ail 4 novembre scorso per sottoporsi a un intervento diin una clinica di ,edicina estetica situata tra Laurentina e l’Eur. La decisione era stata presaaver visto un annuncio su TikTok del medico responsabile della struttura. Ma qualè andato storto durante la procedura, el’intervento la giovane è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio in condizioni critiche. Nonostante il ricovero e il tentativo di stabilizzarla, la donna non si è mai ripresa ed ètre giorni, il 7 novembre 2024. La struttura medica è stata nel frattempo posta sotto sequestro dai Nas di. Due sono le persone indagate, padre e figlio, i titolari del centro accusati di omicidio colposo.