Pmi deep tech Digital Champions | candidature entro il 3 dicembre

Leggi su Ildenaro.it

EITha annunciato la nuova edizione del programma EIT, con scadenza per lefissata al 22024. Il programma mira a identificare le migliori impreseeuropee per aiutarle scalare a livello internazionale, sostenendo l’ecosistema dell’innovazione europeo.Per candidarsi al bando le imprese devono operare in una delle seguenti aree tematiche:Industry,Cities,Wellbeing,FinancePossono candidarsi al bando le scaleup in ambito, costituite dopo il 10 gennaio 2015, che sono in rapida crescita e con ambizioni internazionali nonché con sede nei Paesi dell’Unione europea o associati a Horizon Europe.I 50 vincitori, ossia le imprese, riceveranno un anno di supporto personalizzato per la preparazione agli investimenti.