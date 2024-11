Gaeta.it - Pistoia lancia “Camminare con gusto”: un viaggio tra arte, cibo e cultura

sarà teatro del lancio di "con", un programma di percorsi che unisce borghi storici, ristoranti tipici e botteghe locali. Questo progetto, che coinvolge anche vari Centri Commerciali Naturali della Toscana, rappresenta un nuovo modo di esplorare e apprezzare le ricchezze culinarie eli della regione. I visitatori potranno utilizzare QR Code per accedere a informazioni digitali, rendendo ogni itinerario un'avventura alla scoperta di storie, tradizioni e sapori.la realizzazione di "con"Il progetto è stato concepito da Confcommercio Toscana e rientra nella più ampia iniziativa regionale chiamata Vetrina Toscana, la quale mira a mettere in luce le eccellenze enogastronomiche locali. Con l'appoggio della Regione Toscana e di enti come Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, l'iniziativa ha raccolto l'adesione di vari ristoratori ed esercenti, che hanno seguito corsi formativi per creare itinerari attrattivi.