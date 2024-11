Formiche.net - Perché l’era di Trump è destinata a durare ancora a lungo. L’analisi del prof. Palano

Quando Donald, ormai quasi dieci anni fa, annunciò la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, i suoi sfidanti e molti degli osservatori più noti – per non dire tutti – lo accolsero come una manifestazione di puro folclore politico, un outsider dallo stile caricaturale, una sorta di presuntuoso clown in cerca di pubblicità.era il miliardario dell’intrattenimento, il protagonista di un fortunato reality show, il proprietario di chiassosi hotel di lusso. E, dunque, quanto di più distante dalla politica americana e globale si potesse immaginare. Eppure, quella che sembrò ai più solo una bizzarra parentesi nella storia degli Stati Uniti si sarebbe rivelata come l’inizio di una trasformazioneonda.A distanza di otto anni dalla sorprendente (e per molti versi scioccante) vittoria del 2016, e dopo quattro anni dall’assalto a Capitol Hill, Donaldtorna a varcare per la seconda volta le porte della Casa Bianca.