Napoli già mille abbonamenti venduti | e sulla vendita libera…

Ed è per questo che i numeri delle vendite degli abbonamenti stanno volando: già 24.000 stipulati, con oltre 8.230 in vendita libera, segno di una passione infuocata e di un entusiasmo alle stelle. La stagione del Napoli si preannuncia indimenticabile, pronta a scrivere nuove pagine di gloria e a riempire gli stadi di gioia e orgoglio.

Le parole del responsabile sono chiare, ecco come sta andando la vendita degli abbonamenti del Napoli. La stagione del Napoli si preannuncia infuocata. Il mercato della dirigenza azzurra sta alimentando l'entusiasmo di una piazza che non vede l'ora di rivedere i propri beniamini in campo. Il tricolore sul petto non può che caricare tantissimo tutta la tifoseria napoletana, che ha intenzione di accompagnare la squadra per ogni partita. Ed è per questo motivo che stanno giocando acquistando, chi può, gli abbonamenti della prossima stagione. A parlarne il direttore responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, che in diretta ai microfoni di Radio Punto nuovo ha ammesso che le vendite tìdei tagliandi stagionali sono già alle stelle.