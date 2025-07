In un mondo in fermento tra successi sportivi, tendenze di viaggio e innovazioni sostenibili, il rotocalco n° 27 del 9 luglio 2025 ci celebra le storie più coinvolgenti del momento. Dalla notte stellata del premio Fair Play Menarini Viaggi alle sfide degli italiani con le vacanze e le novità nel mondo food & beverage, ogni notizia apre uno spiraglio sul nostro futuro. Scopriamo insieme le tendenze che stanno plasmando il nostro domani.

Una notte di stelle dello sport mondiale alla 29° edizione del premio Fair Play Menarini Viaggi: niente cani in vacanza per il 45% degli italiani, a frenare sono le difficoltà organizzative Food & Beverage, per gli italiani la birra significa spontaneità a tavola Jacuzzi® e Leonardo Trulli Resort insieme per promuovere benessere e bellezza Sostenibilità: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it