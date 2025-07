Arriva la Luna arancione | al tramonto del 10 luglio l’incredibile illusione lunare ecco come osservare il raro fenomeno

Preparatevi a uno spettacolo celestiale: il 10 luglio, il cielo ci regalerà un'eccezionale illusione ottica con la luna arancione al tramonto. Questa rara luna piena estiva, più grande e dai toni infuocati, catturerà gli sguardi di appassionati e astrofili. Una meraviglia da non perdere, che sfiderà le nostre percezioni e ci incanterà con il suo fascino unico. Scopri come osservare al meglio questo affascinante fenomeno e vivere un momento indimenticabile sotto le stelle.

Occhi puntati al tramonto: arriva l’ “illusione lunare”. Gli amanti dell’osservazione del cielo potranno godere di una sorpresa quando al tramonto di giovedì 10 luglio la prima luna piena estiva creerà un’illusione ottica nel cielo notturno. Sarà un’apparizione molto spettacolare perché la luna brillerà di una sorprendente tonalità arancione e apparirà più grande del solito. La sua posizione sarà bassa nel cielo di notte tale da sfiorare l’orizzonte. Il non frequente percorso basso della luna è una conseguenza diretta del suo ciclo lunare di 18,6 anni, noto come lunistizio, un punto in cui l’orbita della luna raggiunge il suo angolo massimo rispetto all’equatore terrestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it