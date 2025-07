Affare fatto Insigne riabbraccia l’Italia | Sfiderà il suo Napoli | visite mediche e presentazione

Lorenzo Insigne torna a casa, ma questa volta non indossa più la maglia azzurra: l’adorato capitano del Napoli si prepara a sfidare i suoi colori, affrontando il club che ha consacrato la sua carriera. Dopo le visite mediche e la presentazione ufficiale, il suo ritorno in Italia segna un nuovo capitolo, tra emozioni contrastanti e il desiderio di scrivere pagine ancora più memorabili. L’avventura continua, e il calcio è pronto a regalare nuovi spettacoli.

Affare fatto, Insigne riabbraccia l’Italia Sfiderà il “suo” Napoli: visite mediche e presentazione"> Lorenzo Insigne, dopo essere approdato in Canada, è pronto a tornare in Italia e ad affrontare il suo Napoli da avversario. Lorenzo Insigne non sarà mai un calciatore qualunque dalle parti di Napoli. L’attaccante è diventato una vera e propria bandiera del club partenopeo. Icona degli azzurri per un decennio e, oramai, per sempre, potrebbe nuovamente ritornare in Italia ma non indossare la casacca del suo Napoli. Nato nel capoluogo campano, cresciuto lì, ha fatto tutte le trafile giovanili della squadra partenopea sino ad arrivare a esordire in prima squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Affare fatto, Insigne riabbraccia l’Italia | Sfiderà il “suo” Napoli: visite mediche e presentazione

In questa notizia si parla di: napoli - insigne - italia - affare

Futuro Lorenzo Insigne, il suo nome continua ad essere accostato al Napoli? - Il futuro di Lorenzo Insigne continua a suscitare interesse, con il suo nome ancora associato al Napoli nonostante il suo attuale legame con il Toronto FC.

Lorenzo Insigne, dopo tre anni in Canada è tornato in Italia, atterrando all’aeroporto di Fiumicino verso le 10:15. L'ex capitano del Napoli ora si godrà qualche giorno di vacanza in famiglia, poi penserà alla sua nuova squadra, che dovrà scegliere nei prossimi Vai su Facebook

Insigne-Lazio, affare complicato per tempi e costi. Tre club italiani sull'attaccante; Insigne può tornare in Europa dopo tre anni al Toronto: cresce l’interesse del Besiktas; Insigne dice addio a Toronto e torna in serie A: Lazio, Fiorentina, Como e Monza le opzioni.

Insigne-Lazio, affare complicato per tempi e costi. Tre club italiani sull'attaccante - Lorenzo Insigne, dopo avere rescisso il proprio contratto con il Toronto, mira a tornare in un campionato competitivo. Come scrive msn.com

Insigne è rientrato in Italia: firma in Serie A, squadra a sorpresa - Terminata non senza qualche polemica la sua avvenuta in Canada al Toronto, Lorenzo Insigne è nella mattinata di oggi rientrato in Italia. Da calciomercato24.com