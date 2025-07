Wimbledon Sinner ha di nuovo Djokovic sulla sua strada | quando giocano

Il cielo di Wimbledon si prepara a illuminarsi con un duello imperdibile: Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nella semifinale di domani, 11 luglio. Dopo il sorprendente percorso a Parigi, il giovane talento italiano affronta nuovamente uno dei più grandi campioni della storia del tennis. Un match che promette emozioni forti e sorprese, lasciando gli appassionati incollati allo schermo fino all’ultimo scambio. Riuscirà Sinner a superare il suo ostacolo più difficile?

Domani la semifinale. Come successo a Parigi, Jannik Sinner troverà sulla sua strada, quella della semifinale di Wimbledon, Novak Djokovic ex numero uno e già vincitore del torneo. Domani, 11 luglio, sarà la giornata riservata alle semifinali maschili. Alle 14.30 toccherà prima a Carlos Alcaraz, impegnato contro l'americano Taylor Fritz e poi sarà la volta del numero uno al mondo contro il serbo. Ieri, Sinner dopo i problemi fisici manifestati contro Dimitrov è apparso in buona forma e ha parlato a lungo in conferenza stampa soffermandosi sulla sua condizione. " Io faccio il mio, non faccio il giornalista.

