Occhi al cielo per lo spettacolo della Luna del Cervo | quando vederla e perché si chiama così

Nella tarda serata di oggi, giovedì 10 luglio, si aprirà uno degli spettacoli celesti più affascinanti dell’anno: la Luna del Cervo, il primo plenilunio estivo. Alle 22:37, il cielo si illuminerà con questa meraviglia che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei nativi americani, che attribuivano a questo fenomeno un significato speciale. Ma perché si chiama così e come possiamo ammirarla al meglio? Continua a leggere per scoprirlo!

