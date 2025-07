Voci sotto le Stelle | la grande musica corale illumina il Parco Archeologico di Soriano Calabro

Preparatevi a vivere una notte magica sotto il cielo stellato di Soriano Calabro, dove la grande musica corale illuminerà il Parco Archeologico in un’atmosfera di emozione e storia. Voci sotto le Stelle torna venerdì 12 luglio alle ore 21:30, portando melodie che uniscono memoria e incanto, grazie alla performance di due rinomati cori polifonici. Un evento gratuito da non perdere per immergersi in un’esperienza unica tra arte, suoni e suggestioni antiche.

Sarà una notte di musica, memoria e incanto quella in programma venerdì 12 luglio alle ore 21:30 nel cuore del Parco Archeologico di Soriano Calabro. Torna “Voci sotto le Stelle”, l’atteso appuntamento promosso dal Polo Museale della cittadina vibonese, che ogni estate fonde la magia del canto corale con la suggestione di un luogo intriso di storia. L’evento, a ingresso gratuito, vedrà protagonisti due rinomati cori polifonici: il Coro Polifonico David Brunori di Ancona, diretto dalla Maestra Paola Paolucci, apprezzato per l’ampiezza del suo repertorio – dalla musica sacra alle sonorità contemporanee – e il Coro Polifonico Dominicus di Soriano Calabro, guidato dal Maestro Gianfranco Cambareri, ambasciatore della tradizione corale calabrese in numerose rassegne nazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Voci sotto le Stelle”: la grande musica corale illumina il Parco Archeologico di Soriano Calabro

