Mar Rosso Houthi diffondono il video dell' attacco alla nave cargo | affondata la Eternity C

La tensione nel Mar Rosso si intensifica dopo la diffusione di un video da parte dei ribelli Houthi, che mostra l’attacco e l’affondamento della nave cargo Eternity C. Battente bandiera liberiana, gestita da una compagnia greca, l’incidente evidenzia le crescenti minacce nella regione. Le immagini, pubblicate dall’ufficio stampa militare degli Houthi, sollevano dubbi sulla stabilità e la sicurezza delle rotte marittime strategiche. La situazione rimane critica, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici.

Nel Mar Rosso si alza la tensione dopo la diffusione di un video da parte dei ribelli Houthi, che mostra l’attacco a una nave cargo identificata come Eternity C. L’imbarcazione, battente bandiera liberiana e gestita da una compagnia greca, è affondata dopo essere stata colpita al largo delle coste dello Yemen. Le immagini, pubblicate dall’ufficio stampa militare degli Houthi, documentano le fasi dell’operazione e l’affondamento della nave. I ribelli, sostenuti dall’Iran, affermano di aver colpito la nave con missili, droni e imbarcazioni senza pilota. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mar Rosso, Houthi diffondono il video dell'attacco alla nave cargo: affondata la Eternity C

In questa notizia si parla di: nave - houthi - rosso - attacco

Mar Rosso, la nave Eternity C affonda dopo l'attacco degli Houthi. Video.

Mar Rosso, la nave Eternity C affonda dopo l'attacco degli Houthi https://msn.com/it-it/video/notizie/mar-rosso-la-nave-eternity-c-affonda-dopo-l-attacco-degli-houthi/vi-AA1IfU3e?ocid=spr_trending&businessvertical=News…

