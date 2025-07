Torrecuso festa finale per il progetto Resto Qui

Un’estate all’insegna della musica, della cultura e della condivisione: a Torrecuso, il 26 luglio, si conclude con grande entusiasmo il progetto “Resto Qui”. La serata, ricca di eventi coinvolgenti, offrirà performance live del trio Grimoire, stand gastronomici e una conferenza pubblica dedicata ai giovani. Un’occasione unica per rafforzare i legami comunitari e riflettere sul futuro del territorio. Non mancate a questa celebrazione di creatività e appartenenza!

Comunicato Stampa Musica live con il trio Grimoire, stand gastronomici e una conferenza pubblica per chiudere il percorso dedicato ai giovani Il prossimo 26 luglio, a partire dalle ore 20:00, Piazza Antonio Mellusi a Torrecuso ospiterà la Festa Finale del

