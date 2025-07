World Rugby U20 Championship a Calvisano Italia-Georgia 19-19

Nel cuore di Calvisano, lo spettacolo del World Rugby U20 Championship ha regalato emozioni indelebili: Italia e Georgia si sono affrontate in un pareggio avvincente 19-19, mostrando determinazione e talento. In una sfida intensa sotto gli occhi di uno stadio gremito, le due squadre hanno dato il massimo, lasciando il pubblico senza fiato. Segui le nostre dirette e scopri come si è conclusa questa battaglia di giovani talenti.

Nel terzo e ultimo turno della fase a Gironi del World Rugby U20 Championship, al termine di una sfida intensa, Italia-Georgia termina 19-19. Lo stadio San Michele di Calvisano ospita il terzo e ultimo turno della fase a Gironi del World Rugby U20 Championship. Nella partita serale, l’Italia se la vede con la Georgia, in una sfida intensa, contro una squadra che fa della fisicità il suo punto forte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: world - rugby - championship - italia

Italia 7s Maschile chiude terza nella Rugby Europe Championship e sogna le World Series - Italia 7s maschile brilla alla Rugby Europe Championship, chiudendo al terzo posto e sognando le World Series.

World Rugby U20 Championship: dove si vede Italia-Georgia in tv e streaming Vai su X

World Rugby U20 Championship, la formazione dell’#Italia per la sfida di Calvisano con la Georgia. #NicolaBolognini parte ancora titolare #rugby #Rovigo Vai su Facebook

Mondiale U20 – I risultati della terza giornata: decisa la griglia dei playoff; Mondiale U20: il quadro delle semifinali e contro chi gioca l’Italia; World Rugby U20 Championship, Italia Georgia 19 a 19.

World Rugby U20 Championship, la formazione dell’Italia per la sfida con la Georgia - L'ultima gara del gruppo C del World Rugby U20 Championship, vede l'Italia impegnata allo stadio San Michele di Calvisano contro la Georgia ... Da sportface.it

Mondiale U20: Italia pari con Georgia e playoff a Verona. A Viadana gli altri match - Lo stadio San Michele di Calvisano ospita il terzo e ultimo turno della fase a Gironi del World Rugby U20 Championship. Riporta tuttomantova.it