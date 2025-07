Allarme in spiaggia il corpo di Anna Maria in mare | choc tra i presenti

Allarme in spiaggia nel cuore del Salento: un tragico incidente ha sconvolto i presenti, lasciando tutti sotto shock. Mentre i turisti cercano sollievo dal caldo estivo, un momento di relax si trasforma improvvisamente in tragedia, ricordandoci quanto possa essere fragile la vita in un attimo. L'intera comunità si stringe intorno alla famiglia di Anna Maria, vittima di un dramma inatteso. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza in mare e sull'importanza di vigilare sempre, anche nelle giornate più tranquille.

Con l’arrivo dell’estate e delle prime vere giornate di caldo, le spiagge italiane tornano ad affollarsi di turisti e residenti in cerca di relax e refrigerio. Ma talvolta, anche un tranquillo bagno può trasformarsi in tragedia. È quello che è accaduto questa mattina lungo una delle coste più frequentate del Salento, in uno scenario che ha lasciato attoniti bagnanti e operatori balneari. Il dramma si è consumato nel tratto iniziale del litorale sud di Gallipoli, quando un corpo senza vita è stato notato galleggiare nelle acque antistanti il lido San Giovanni. A dare l’allarme è stato un bagnante che ha attirato l’attenzione del bagnino, il quale non ha esitato a tuffarsi per riportare la donna a riva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

