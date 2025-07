Omicidio Garlasco nuove ombre sul caso | il racconto dell’avvocato Lovati riapre gli interrogativi

Il caso Garlasco, uno dei misteri più intricati della cronaca italiana, torna sotto i riflettori con nuove ombre e interrogativi. Dopo quasi diciotto anni, le recenti dichiarazioni dell’avvocato Lovati riaccendono la discussione, aprendo uno spiraglio su dettagli mai svelati prima. A Garlasco, il delitto di Chiara Poggi rimane avvolto da enigmi ancora irrisolti, alimentando dubbi e curiosità che non si sono spenti nel tempo.

Il caso Garlasco continua a scuotere l'opinione pubblica italiana. A quasi diciotto anni dal delitto che sconvolse la provincia di Pavia, nuove dichiarazioni gettano luce su dettagli rimasti finora in ombra. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata senza vita nella sua villetta di famiglia a Garlasco. Il ritrovamento fu opera di Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della giovane, che raccontò di aver trovato Chiara sulle scale interne, immersa in una pozza di sangue. Da quel giorno, la vicenda giudiziaria si è trasformata in un labirinto di indagini, ipotesi e colpi di scena.