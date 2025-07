Artigiani il maestro Lucio Ronca alla guida del coordinamento regionale di CNA

Artigiani, è arrivato il momento di far sentire con forza la vostra voce. Con entusiasmo e determinazione, il maestro Lucio Ronca assume la guida del coordinamento regionale CNA in Campania, pronto a mettere gli interessi degli artigiani al centro dell’agenda politica. Uniti e coesi, lavoreremo per ottenere attenzione e risposte concrete, perché il successo di ogni artigiano è il motore della nostra regione e del nostro futuro.

"Lavoreremo esclusivamente per gli interessi degli artigiani che hanno bisogno di rientrare nell'agenda politica per ricevere attenzioni concrete". Con questi obiettivi ed un fronte compatto e coeso di artigiani, Lucio Ronca, insieme a Simona Paolillo, assume la guida del coordinamento regionale della CNA in Campania. Forti di oltre 4.000 iscritti artigiani, le CNA della Campania, con Antonio Catalano e Francesco Geremia per CNA Campania Nord, (che unisce le province di Napoli, Caserta e Benevento) e Luca Beatrice e Berardo Pesce per Avellino, hanno fatto quadrato e stilato un programma operativo che mette al centro gli artigiani e le PMI della Campania.

