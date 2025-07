FdI vola ecco chi crolla | il sondaggio premia il governo

Gli ultimi sondaggi confermano un panorama politico in fermento: mentre Fratelli d’Italia e la coalizione di governo consolidano il loro vantaggio, il Movimento 5 Stelle registra un calo preoccupante. La fiducia degli italiani sembra premiare le scelte del centrodestra, mentre i partiti di opposizione lottano per riconquistare terreno. Prima di analizzare le ragioni di questa tendenza, è fondamentale comprendere cosa significa tutto ciò per il futuro politico del paese.

Gli ultimi numeri delle rilevazioni dei maggiori istituti di sondaggistica italiana continuano a sorridere al governo guidato da Giorgia Meloni e i suoi alleati. In questo senso, l’ultimo sondaggio di Termometro Politico non è un’eccezione. I dati di questa rilevazione certificano una crescita nette dei partiti che compongono la maggioranza e un calo significativo del Movimento 5stelle. Fratelli d’Italia rimane saldamente al comando. Prima riesce a raggiungere il 29,8% (+0,4%), consolidandosi come primo partito in Italia, vicino al 30%. Poi, ovviamente, mantiene la prima posizione tra i principali partiti della politica nostrana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - FdI vola, ecco chi crolla: il sondaggio premia il governo

