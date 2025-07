Bonomi | Fiera Milano grande motore di trasformazione urbana

Fiera Milano si conferma come il cuore pulsante di trasformazione urbana, un catalizzatore di innovazione e sviluppo. Non solo uno spazio espositivo, ma una piattaforma dinamica che collega reti, stimola investimenti e genera impatti profondi sul territorio. Durante l’evento Smart City Italia 2025, Carlo Bonomi ha sottolineato come ogni manifestazione rappresenti un laboratorio di idee e progetti rivoluzionari per il futuro delle città . Un impegno che continuerà a plasmare il domani.

“ Fiera Milano non è solo un centro espositivo, ma una vera piattaforma abilitante, capace di attivare reti, attrarre investimenti e generare impatti strutturali su scala territoriale e nazionale. Ogni evento è un laboratorio di innovazione e un acceleratore di progettualitĂ per l’area metropolitana”. Così Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano è intervenuto in occasione dell’evento Smart City Italia 2025, che si è tenuto presso la Sala delle Colonne del Banco BPM a Milano, ponendo l’accento sul ruolo centrale che l’ecosistema fieristico milanese sta giocando nella trasformazione delle cittĂ e nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo urbano, sostenibile e connesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bonomi: "Fiera Milano grande motore di trasformazione urbana"

