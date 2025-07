Polizia locale | Viscogliosi Implementeremo funzioni di mediazione culturale

La polizia locale di Genova si prepara a rafforzare il proprio ruolo di ponte tra diverse culture, implementando nuove funzioni di mediazione sociale e culturale. Un passo importante per favorire l’inclusione e la coesione nella comunità , come annunciato dall’assessora Arianna Viscogliosi in risposta all’interrogazione del consigliere Si Mohamed Kaabour. Questa iniziativa segna un impegno concreto dell’amministrazione nel promuovere un ambiente più solidale e rispettoso per tutti i cittadini.

