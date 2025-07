Bocciata la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen | come hanno votato gli eurodeputati italiani

La tentata sfiducia contro Ursula von der Leyen si infrange, consolidando il suo ruolo alla guida della Commissione Europea. Ma come hanno votato gli eurodeputati italiani? La votazione ha evidenziato divisioni all’interno del panorama politico italiano a Strasburgo: Forza Italia contro, Lega a favore e Fdi assente. Scopriamo nel dettaglio le scelte di ogni partito e cosa significano per il futuro europeo dell’Italia. Continua a leggere.

Bocciata la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, che resta alla guida della Commissione Ue. La maggioranza del governo italiano a Strasburgo si è spaccata: Forza Italia ha votato contro la mozione, Lega a favore e Fdi non ha partecipato al voto. Vediamo come si sono espressi tutti gli eurodeputati italiani, partito per partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it