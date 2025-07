Sinner dimostra che investiamo tempo e risorse per causare danni incalcolabili ad atleti innocenti Times

Sinner ci ricorda che l’investimento in tempi e risorse per preservare l’integrità del tennis può rivelarsi cruciale, poiché ogni atleta rappresenta il volto di uno sport pulito e autentico. Con la semifinale di Sinner a Wimbledon, il dilemma si fa immediatamente più grande: un risultato positivo potrebbe sconvolgere non solo il torneo, ma tutto il mondo del tennis. E questa minaccia, sottolinea l’editorialista Owen Slot, è solo la punta dell’iceberg di un problema ancora più profondo.

“Con Jannik Sinner in semifinale, abbiamo un problema sempre più serio a Wimbledon: il fatto che potremmo avere un campione risultato positivo a un test antidoping”. “Sarebbe terribile per i Championships e terribile anche per il tennis”, scrive Owen Slot sul Times. Ma c’è di peggio, secondo l’editorialista: Sinner è “in realtà la punta dell’iceberg di un altro problema probabilmente più grave nella nostra ricerca di uno sport libero dalla droga: il fatto che stiamo investendo molto tempo e risorse nel perseguire e causare danni incalcolabili alle carriere di atleti innocenti”. Secondo l’editorialista la sospensione di tre mesi comminata a Sinner “è un quadro spaventoso per il tennis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner dimostra che investiamo tempo e risorse per causare danni incalcolabili ad atleti innocenti (Times)

