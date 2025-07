Serie A via libera alle partite disputate all’estero | ufficializzata la prima svolta storica!

Una svolta epocale scuote la Serie A: dopo anni di sogni e discussioni, le partite si disputano finalmente all’estero. La decisione della FIGC, ufficializzata durante il Consiglio Federale, apre nuove frontiere per il calcio italiano. La prima grande novità? Il match Milan-Como, che si giocherà a Perth, in Australia, segnando una rivoluzione nel modo di vivere e promuovere il nostro sport. La storia del calcio italiano sta per cambiare per sempre; ecco tutti i dettagli di questa storica svolta.

Serie A, la decisione della FIGC sulla disputata delle partite di campionato all'estero. Tutti i dettagli sulla decisione storica. Clamorosa novità per la Serie A: la partita Milan -Como, prevista per la 26a giornata del campionato, si giocherà a Perth, in Australia. Questa decisione è stata presa questa mattina durante il Consiglio Federale, che ha dato il via libera alla proposta, segno di una grande apertura verso il mercato globale e una strategia volta a espandere la visibilità del calcio italiano nel mondo. La partita, che si disputerà nel weekend del 7-8 febbraio 2026, rappresenta un evento senza precedenti per il calcio italiano.

